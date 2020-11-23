Завтра розпочнуться засідання чотирьох підгруп ТКГ

Завтра розпочнуться чергові дводенні засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української делегації в ТКГ.

Зазначається, що 24 листопада заплановані засідання підгруп:

політичної ("План спільних кроків"),

гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),

безпеки (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),

економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).

Також читайте: Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук

Крім того, 25 листопада відбудеться спільне засідання на рівні керівників делегацій.

"Українська сторона в ТКГ нагадує, що для вирішення до кінця року нагальних питань, перш за все, що полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення взаємно утримуваних осіб), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію", - йдеться в повідомленні.