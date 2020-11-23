Масове тестування на COVID-19 проведуть у Польщі
Сілезьке воєводство - однин із трьох регіонів Польщі, де буде проведене масове тестування населення на коронавірус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Скринінгові дослідження є значним логістичним викликом, проте це правильний крок, – відзначив маршал Сілезького воєводства Якуб Хелстовський в ефірі Польського радіо Катовиці: "Ми всі добре знаємо, що є сенс тестувати, бо завжди можна відізолювати осіб, які інфікувалися вірусом, а отже, зменшити його поширення. Безперечно, це логістичний, організаційний виклик для регіону, в якому 4,5 мільйони населення. Служби воєводи і кризового управління повинні представити план, як вони будуть це реалізувати".
Подібне було навесні, коли скринінгові дослідження проводилися серед працівників шахт. Як вважає маршал Якуб Хелстовський, саме завдяки цьому зупинено поширення коронавірусу в гірничодобувній промисловості.
Крім Сілезького воєводства, масове тестування населення планується також у Підкарпатському і Малопольському воєводствах. Дослідження проводитимуться за допомогою антигенних тестів. Метою є виявити осіб, заражених коронавірусом SARS-CoV-2, в яких не розвинулися симптоми.
Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска повідомив, що найближчими днями будуть оголошені правила проведення тестування.
За даними видання Interia.pl, у країні вже працює експертна група, яка займається адаптацією словацького досвіду до реалій Польщі і готує план масового тестування населення.
"Я думаю, що ми будемо слідувати методу, який застосовувався в Словаччині. Там було протестовано 3,8 мільйона громадян у три етапи", - повідомив Краска.
Тестування на всій території країни не буде. Насамперед його проведуть в південних регіонах, де зараз спостерігається найвищий рівень захворюваності COVID-19 - Сілезькому, Малопольському і Підкарпатському воєводствах.
Нагадаємо, у Словаччині з 23 жовтня до 8 листопада проводилося загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Брати участь в акції можна було за своїм бажанням. Проте тим, хто відмовився здати аналізи, довелося піти на 10-денний карантин. У результаті приблизно половина населення 5,5-мільйонної Словаччини здала тести. Приблизно у 1% протестованих було виявлено COVID-19, їх також відправили на карантин.