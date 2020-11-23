Масове тестування на COVID-19 проведуть у Польщі

У Польщі адаптують досвід масового тестування Словаччини, але оскільки населення набагато більше, спочатку проведуть дослідження у трьох воєводствах, де зараз спостерігається найвищий рівень захворюваності на COVID-19.

Сілезьке воєводство - однин із трьох регіонів Польщі, де буде проведене масове тестування населення на коронавірус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Скринінгові дослідження є значним логістичним викликом, проте це правильний крок, – відзначив маршал Сілезького воєводства Якуб Хелстовський в ефірі Польського радіо Катовиці: "Ми всі добре знаємо, що є сенс тестувати, бо завжди можна відізолювати осіб, які інфікувалися вірусом, а отже, зменшити його поширення. Безперечно, це логістичний, організаційний виклик для регіону, в якому 4,5 мільйони населення. Служби воєводи і кризового управління повинні представити план, як вони будуть це реалізувати".

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Подібне було навесні, коли скринінгові дослідження проводилися серед працівників шахт. Як вважає маршал Якуб Хелстовський, саме завдяки цьому зупинено поширення коронавірусу в гірничодобувній промисловості.

Крім Сілезького воєводства, масове тестування населення планується також у Підкарпатському і Малопольському воєводствах. Дослідження проводитимуться за допомогою антигенних тестів. Метою є виявити осіб, заражених коронавірусом SARS-CoV-2, в яких не розвинулися симптоми.

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Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска повідомив, що найближчими днями будуть оголошені правила проведення тестування.

За даними видання Interia.pl, у країні вже працює експертна група, яка займається адаптацією словацького досвіду до реалій Польщі і готує план масового тестування населення.

"Я думаю, що ми будемо слідувати методу, який застосовувався в Словаччині. Там було протестовано 3,8 мільйона громадян у три етапи", - повідомив Краска.

Тестування на всій території країни не буде. Насамперед його проведуть в південних регіонах, де зараз спостерігається найвищий рівень захворюваності COVID-19 - Сілезькому, Малопольському і Підкарпатському воєводствах.

Нагадаємо, у Словаччині з 23 жовтня до 8 листопада проводилося загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Брати участь в акції можна було за своїм бажанням. Проте тим, хто відмовився здати аналізи, довелося піти на 10-денний карантин. У результаті приблизно половина населення 5,5-мільйонної Словаччини здала тести. Приблизно у 1% протестованих було виявлено COVID-19, їх також відправили на карантин.