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Ефект від карантину вихідного дня можна буде побачити ближче до 1 грудня, - Степанов

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Ефект від карантину вихідного дня можна буде побачити ближче до 1 грудня, - Степанов
Ефективність запровадження карантину вихідного дня можна буде оцінити ближче до 1 грудня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"За розрахунками, тобто ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, вдалося стримати зростання захворюваності чи ні", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, якщо порівняти вихідні 14-15 листопада і 21-22 листопада, то українці стали краще дотримуватися карантинних обмежень.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 7510
  • Гыг с Вами
    как так?а бубочка сказал,шо он уже осчусчает. Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 2434
    приковиде вроде вкус и нюх должны пропадать,а у зеленушки обострились вкусовые и запаховые галлюцинации
  • Утилизация ватников
    Торчок запылесосил дорогу кокса и заглянул в будущее.
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