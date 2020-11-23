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Перевантажені фури: в бюджет за тиждень надійшло 1,6 млн штрафів

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Перевантажені фури: в бюджет за тиждень надійшло 1,6 млн штрафів
Упродовж 16-23 листопада Укртрансбезпека разом з Нацполіцією перевірили близько 14 тисяч транспортних засобів і стягнули 1,6 млн грн за перевантаження.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Всього минулого тижня інспектори Укртрансбезпеки та Нацполіції склали 269 актів порушень габаритно-вагових параметрів.

"Зараз ми на завершальному етапі впровадження Weight Control System - єдиної системи контролю зважування автотранспорту та аналізу руху на базі Центру обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки. Вона передбачатиме автоматичну фіксацію перевантажених вантажівок і притягнення до відповідальності тих, хто не дотримується габаритно-вагових норм", - зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, ця система буде використовуватися також для планування робіт на дорожній мережі за даними про транспортне навантаження ділянок.

Найбільше штрафів зібрано в Одеській, Рівненській та Миколаївській областях.

Також читайте: За тиждень "Укртрансбезпеки" нарахувала близько 4,4 млн грн штрафів за перевантажені вантажівки, - Криклій

Зазначається, що показники ефективності покращилися у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

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Топ коментарі

  • чел
    Класс! Этого достаточно, что бы выплатить матпомощь уже двум мужьям Венедиктовой!
  • 18c49ed2
    А перегруженные фуры Вадатурского как ездили, так ездят без проблем. Аж земля гудит.
  • Patrik 778078f1
    Плохо работаете,мининфракстуртурщики! Такую сумму,думаю,одна известная команда в Феофании,за неделю профукала Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов - Цензор.НЕТ 1185
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