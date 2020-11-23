Суд взяв під варту харків'янина, який підірвав кілька гранат, погрожуючи вбити ексдружину
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.
"Ухвалою судді Комінтернівського районного суду Харкова підтримано позицію прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє прокуратура.
За даними досудового розслідування, 20 листопада чоловік, перебуваючи у квартирі колишньої дружини, вимагав $5 тис., які жінка нібито заборгувала йому, і погрожував убити, якщо не отримає грошей. Після цього він вийшов у двір будинку і закинув у вікна квартири дві гранати. Жінка, що залишилася у квартирі, дістала забій підборіддя. Тікаючи від поліцейських, чоловік підірвав ще одну гранату. Вибухом йому відірвало кисть лівої руки, крім того, він зазнав множинних осколкових поранень живота і кінцівок.
Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу проводилося в режимі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває в лікарні. Його стан оцінюється як задовільний.
Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко пообіцяв, що на час лікування палату з підозрюваним візьмуть під цілодобову охорону.
Нагадаємо, 20 листопада в Харкові громадянин Жило погрожував підірвати гранату у квартирі своєї колишньої дружини. Під час переговорів чоловік таки підірвав гранату. Внаслідок вибуху він зазнав осколкових поранень і травматичної ампутації кисті лівої руки. Правопорушника було затримано.