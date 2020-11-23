Петиція Зеленському про необхідність ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала потрібні 25 тис. голосів

У розділі електронних петицій на сайті президента України набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів петиція з пропозицією розробити і подати до Верховної Ради проєкт закону "Про колабораціонізм".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Автор петиції Станіслав Ляшенко пропонує законодавчо визначити і закріпити поняття "колабораціоніст" і "пособник окупантів".

"Одночасно з цим законодавчо закріпити і визначити статус Російської Федерації як держави-окупанта й агресора. Заборонити діяльність політичних об'єднань (партій) та громадських організацій, які матеріально, інформаційно й іншим чином підтримують державу-окупанта", - пропонує автор петиції.

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Документ було представлено 7 вересня, тепер на це звернення має відповісти президент України Володимир Зеленський.