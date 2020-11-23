"ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар. ІНФОГРАФІКА
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Вікторія Сюмар.
Зокрема, парламентарій наголосила, що "Європейська Солідарність" єдина партія, яка отримала перше місце у п’яти регіонах – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Київській областях та місті Києві.
"Ми є однією з двох політичних сил в країні, які зайшли в усі обласні ради. Це "Європейська Солідарність", яка зайшла в усі обласні ради, і партія "Слуга народу". ОПЗЖ, "За майбутнє", "Батьківщина" до низки обласних рад не зайшли і своїх представників там не матимуть. Водночас "Європейська Солідарність" є єдиною в країні політичною силою, яка зайшла в усі міські ради обласних центрів. Такого результату жодна інша політична сила не досягла. Ми бачимо, що "Слуги" провалилися в Івано-Франківську і у Львові. Вони там не будуть мати своїх фракцій. У дуже багатьох регіонах немає ОПЗЖ, ще більше регіонів – немає "Батьківщини" і "За майбутнє". Тільки "Європейська Солідарність" присутня як в усіх обласних радах, так і в усіх міських радах обласних центрів", – наголошує Сюмар.
Нардеп також звернула увагу на оприлюднений сьогодні агрегований рейтинг від Соціологічної групи Рейтинг, який показує різке падіння підтримки партії "Слуга народу" і зростання "Європейської Солідарності".
"Ми бачимо, що зараз цифри агрегованого рейтингу партій виглядають так: 14,5% у "Слуг народу", "Європейська Солідарність" 13,7%, ОПЗЖ 12,5%, "За майбутнє" 8,6%, "Батьківщина" 8,5%. Всі решта політичних сил 5-ти відсотковий бар’єр по країні не долають", – констатує Сюмар.
"Якщо ми подивимося щодо відсотків приросту по кожній політичній партії, то можна побачити, що ЄС – єдина політична сила в Україні, яка сьогодні демонструє стабільний ріст. Порівняно з минулою парламентською кампанією "ЄС" виросла практично на 70%. Натомість "Слуга народу" впала майже на 200% – із 43%, які в них були на парламентських виборах, до 14,5%. Так само біля 5% є падіння в ОПЗЖ, і достатньо стабільно стоїть на місці "Батьківщина", як показують останні вибори", – говорить Сюмар.
"Ми змоделювали наступний парламент, якби вибори відбулися наступного тижня. У "Слуги народу" було б 114 мандатів, у "Європейської Солідарності" – 108, ОПЗЖ – 97, "За майбутнє" – 66, і "Батьківщина" – 65. Це, звичайно, грубі підрахунки, оскільки вибори будуть відбуватися за новою системою. Але якщо рахувати за цими відсотками, то ми б мали саме такий розклад сил. На думку партії "Європейська Солідарність", це достатньо серйозний старт для нас на парламентські вибори, про позачерговість яких сьогодні говорять все частіше", – вважає Сюмар.
Нардеп також зауважила, що кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк отримав переконливу перемогу на виборах міського голови Рівного.