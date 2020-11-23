ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська

Центральна виборча комісія оприлюднила результати повторного голосування (другого туру) на виборах мерів в Ужгороді (Закарпатська обл.), Бердянську (Запорізька обл.) і Слов'янську (Донецька обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з інформацією ЦВК в Ужгороді переміг діючий мер Богдан Андріїв (самовисуванець) - за нього проголосували 51,01% виборців.

У Слов'янську також переобрали мера - ним залишається Вадим Лях (партія "Опозиційний блок") - 60,87%.

У Бердянську міським головою став висуванець від партії "За майбутнє" Валерій Баранов - 49,98%. За даними сайту ЦВК, його опонента Олександра Свідло (ОПЗЖ) підтримали 47,22% виборців.

"Чекаємо дані з інших міст", - зазначили в Центрвиборчкомі.

22 листопада другий тур виборів мерів відбувся в 11 містах України.

Читайте також: В Ужгороді переобрали мером Богдана Андріїва