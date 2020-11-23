Мін'юст вводить систему оцінювання в'язниць, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що міністерство вводить систему оцінювання ефективності українських в'язниць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Малюська написав у Фейсбуці.

"Ми запроваджуємо систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць. Система була розроблена нашими канадськими партнерами з проекту "SURGe" у співпраці з Міністерством юстиції України. Нова система складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО", - написав Малюська.

За його словами, цей інструментарій допоможе Міністерству юстиції регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань у таких сферах діяльності: фінанси, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, матеріальні умови утримання, права людини, охорона здоров'я, державне підприємство установи виконання покарань.

Міністр зазначив, що система обраховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.

"Чинний підхід до управління установами виконання покарань не є системним, а переважно орієнтований на реагування, коли "щось трапляється" в окремих установах. Це призводить до прийняття "епізодичних" управлінських рішень, замість регулярних системних рішень, які засновані на чітких показниках", - написав Малюська.

Він зазначив, що нова система корисна з таких причин:

• розуміння "де ми знаходимось": отримати всебічне уявлення про стан діяльності установ виконання покарань

• визначення "куди ми йдемо": встановлюються чіткі пріоритети для працівників кримінально-виконавчої системи

• встановлення "як дістатись туди, куди ми йдемо": встановлюються об’єктивні критерії для оцінки роботи установ виконання покарань

• вимірювання того, "як далеко ми дійшли": встановлюється регулярний та уніфікований підхід до збору статистики й вимірювання результатів роботи пенітенціарних установ

• вирішення питання про необхідність змін: розпочинається рейтингування в’язниць на основі чітких критеріїв оцінки, щоб зрозуміти які установи працюють краще чи гірше, ніж інші, й чому так трапляється

• прийняття рішень про зміни (кадрові та фінансові ресурси, надання підтримки або посилення контролю, удосконалення законодавчої бази тощо).

"Кінцева мета: домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їхньої головної мети – робити суспільство безпечнішим. Рушійною силою ринкової економіки у приватному секторі є конкуренція. Конкуренція у публічному секторі такою силою не стає, допоки не з‘являється рейтинг. І ось він з‘явився", - підсумував міністр.