НАБУ і "Укроборонпром" обмінюватимуться інформацією про корупційні злочини, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом

Про співпрацю у сфері запобігання і протидії корупції та обмін інформацією домовилися НАБУ та державний концерн "Укроборонпром".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, 23 листопада 2020 року директор Національного бюро Артем Ситник та в.о. генерального директора "Укроборонпрому" Ігор Фоменко підписали відповідний меморандум, де визначені основні напрямки взаємодії та зобов’язання сторін.

"Протидія корупції в ОПК є одним із пріоритетів в роботі детективів Національного бюро. Водночас, "Укроборонпром" — величезний концерн, який об’єднує понад 100 держпідприємств і заводів. Тож укладений Меморандум сприятиме більш швидкому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції", — підкреслив Артем Ситник.

Нове керівництво "Укроборонпрому" наразі перебудовує відносини з усіма партнерами. Одним із ключових партнерів для концерну, за словами Ігора Фоменка, є Національне бюро.

"НАБУ довело свою ефективність у боротьбі з корупцією в оборонно-промисловому комплексі. Ми розуміємо, що нам потрібно об’єднувати зусилля, щоб мінімізувати корупційні ризики і навести лад у діяльності стратегічних підприємств держави", — наголосив в.о. гендиректора ДК.

У НАБУ зауважують, що у межах розслідування корупції в ОПК детективи НАБУ скерували до суду понад 10 обвинувальних актів стосовно 30 обвинувачених, серед яких зокрема й посадовці Міністерства оборони України, підприємства "СпецТехноЕкспорт", ДП "Львівський бронетанковий завод", заводу "Авіакон".

Загальна сума встановлених збитків у цих справах — понад 88,5 млн грн.

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