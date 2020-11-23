Робоча група готує законопроєкти про організацію судової влади в Україні, щоб представити їх Зеленському, - ОП

Члени робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади Комісії з питань правової реформи домовилися прискорити роботу.

Під головуванням заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова відбулося засідання робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади Комісії з питань правової реформи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У зустрічі також взяли участь: голова Комісії, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін та інші народні депутати; голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, голова Ради суддів України Богдан Моніч, заступник міністра юстиції України Олександр Банчук, представники міжнародних проєктів та організацій.

Було наголошено, що ця робоча група має стати єдиним консолідованим центром обговорення та напрацювання шляхів подальшого розвитку законодавства у сфері правосуддя.

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Залученість до діалогу всіх учасників процесу, представників усіх гілок влади та міжнародних експертів дасть змогу почути їхнє бачення ситуації та знайти оптимальне консенсусне рішення, зазначив Андрій Смирнов.

Члени робочої групи погодилися якнайшвидше завершити роботу над концепцією удосконалення законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство й суміжні правові інститути та подати її на розгляд главі держави.

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