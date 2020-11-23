Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Василя Хоми головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 509/2020, підписаний 23 листопада 2020 року, було оприлюднено на сайті президента.

Також Зеленський підписав указ №508/2020 року, яким звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов'язків глави Сумської ОДА.

Як повідомлялося, призначення Хоми на посаду голови Сумської ОДА було погоджено Кабінетом міністрів України 11 листопада. Раніше він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

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