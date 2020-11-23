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Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА

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Зеленський призначив Хому головою Сумської ОДА
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Василя Хоми головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 509/2020, підписаний 23 листопада 2020 року, було оприлюднено на сайті президента.

Також Зеленський підписав указ №508/2020 року, яким звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов'язків глави Сумської ОДА.

Як повідомлялося, призначення Хоми на посаду голови Сумської ОДА було погоджено Кабінетом міністрів України 11 листопада. Раніше він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

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Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 9479ibigdan 23 ноября, 14:01
    Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия
    Володимир Зеленський записав новий "відосик", де повідомив, що здав негативний тест на коронавірус і повернувся до роботи на Банковій.

    Сталось це через день після того, як активісти привезли Зеленському в Феофанію шматки асфальту з Великого будівництва. Які вам ще докази потрібні, що асфальт має цілющі властивості проти коронавірусу, порохоботи?
  • цукер берг
    Зеленский назначил Хому главой Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6039
  • Старый зольдат
    Подозреваю, да, что там, я просто уверен, если президенту, его окружению и прочим слугам народа вводить асфальт ректально и перорально, то на всё лечение понадобится по 1 кг. асфальта на персону и пол часа времени.
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