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У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта

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У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта
Непрофінансовані витрати державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив експерший заступник міністра економіки Павло Кухта, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з оперативними даними казначейства, неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд грн, з них 3 млрд грн за захищеними видатками. Це максимум від початку року і плюс 2 млрд грн до показників попереднього тижня", - написав Кухта.

За інформацією ексчиновника, з 9 листопада казначейство працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул витрат, які будуть профінансовані, все інше відкладають. "У новітній історії України в середині листопада такого не було вже як мінімум років десять", - зазначив він.

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За словами Кухти, в бюджеті також немає грошей на підтримку сфери послуг, яка особливо страждає від обмежень карантину вихідного дня.

Ексчиновник вважає, що виходом із даної ситуації є термінове відновлення співпраці з МВФ і ухвалення реалістичного бюджету на 2021 рік.

У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта 01

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ. Вова, хватит "руководить" страной, скоро сдачи давать будет не чем.
    В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 8438
  • Олександр Дніпро
    В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 8647
  • 18c49ed2
    У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 7028
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