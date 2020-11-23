Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден оголосив про ключові призначення у свій кабінет, і, зокрема, він планує призначити главою держдепартаменту Ентоні Блінкена - ексзаступника держсекретаря США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні обраний президент Джо Байден оголосив ключових членів команд із зовнішньої політики і національної безпеки, зокрема, Ентоні Блінкена на пост глави держдепартаменту", - сказано в заяві команди Байдена.

Блінкен обіймав посаду заступника глави держдепу в 2015 - 2017 роках при президенті Бараку Обамі.

Згідно із заявою, радником з нацбезпеки президента США Байден хоче призначити Джейка Саллівана, а Директором Національної розвідки - колишнього заступника радника президента США з національної безпеки Евріл Гейнс.

Планується, що колишній заступник держсекретаря США з питань внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас обійме посаду міністра внутрішньої безпеки, а колишній помічник держсекретаря з питань Африки Лінда Томас-Грінфілд стане постпредом США при ООН.

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Також колишній держсекретар США Джон Керрі стане спеціальним посланником президента з питань клімату.

"Ці досвідчені, перевірені кризою керівники негайно почнуть працювати для відновлення наших інститутів, поновлення і переосмислення американського лідерства, щоб гарантувати безпеку американцям удома і за кордоном і дати відповіді на питання, які визначають проблеми нашого часу - від інфекційних захворювань до тероризму, розповсюдження ядерної зброї, кіберзагроз і кліматичних змін", - наголошується в заяві.

Очікується, що у вівторок Байден виступить з офіційним оголошенням даних призначень.

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