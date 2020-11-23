Вакцину проти коронавірусу в США можуть зареєструвати 11 грудня, а через день-два можна вакцинувати населення, - американські лікарі

Вакцина від COVID-19, створена американською компанією Pfizer у співпраці з німецькою BioNTech, може бути зареєстрована 11 грудня.

Про це заявив головний науковий консультант операції "Надзвукова швидкість" доктор Монсеф Слау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За його словами, впродовж доби після реєстрації вакцина буде доставлена ​​в штати, які хочуть отримати дози вакцини.

За інформацією "Голосу Америки", медичних працівників і представників груп ризику можуть почати щепити через день або два після реєстрації препарату.

Компанія Pfizer оголосила про 95% ефективності вакцини BNT162b2 від COVID-19, створеної спільно з німецькою BioNTech. Оновлені підсумки третьої фази випробувань вакцини опубліковано на сайті компанії 18 листопада.

Компанії розраховують провести до 50 млн доз вакцини у 2020 році і до 1,3 млрд до кінця 2021 року. Попередні підсумки випробувань показали понад 90% ефективності у третій фазі клінічних випробувань.

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