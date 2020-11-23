Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України

Нижня палата Конгресу США проголосувала за "Акт на підтримку релігійної свободи в Україні" (H.R. 5408), спрямований на притягнення Росії до відповідальності за релігійні переслідування в окупованому Донбасі і Криму.

Дебати і голосування відбулися в Палаті представників США 18 листопада 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

Для того, щоб цей акт став законом, за нього має проголосувати верхня палата - Сенат США, після чого його буде передано на підпис президенту США. Комісія США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) закликала сенаторів швидше розглянути цю ініціативу.

"Акт на підтримку релігійної свободи в Україні" (H.R. 5408) є важливим законодавчим актом, який допоможе притягнути Росію до відповідальності за численні порушення свободи віросповідання на окупованих територіях України", - заявив USCIRF Нурі Туркель.

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Двопартійний законопроєкт "Ukraine Religious Freedom Support Act" передбачає віднесення Росії до списку "країн, що викликають особливе занепокоєння" (СРС) відповідно до Акту про міжнародну релігійну свободу (IRFA). Це передбачає подальші економічні і політичні санкції проти Росії з боку президента і Держдепартаменту США, спрямовані на відновлення релігійної свободи в окупованому Донбасі і Криму.

Законопроєкт також передбачає застосування санкцій, пов'язаних з отриманням або скасуванням раніше виданих віз у США для будь-яких іноземців, які, працюючи на уряд Росії, є відповідальними або прямо чи побічно здійснювали особливо серйозні порушення релігійної свободи на території України, яку Росія окупувала і контролює, або контролює через недержавні збройні угруповання, якими вона командує. Санкції також можуть бути застосовані до членів сім'ї таких порушників.