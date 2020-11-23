Новини • Коронавірус і карантин

Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин

3 52024
Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин
Нещодавні доповіді про ефективність застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу дають підстави для надії на кінець пандемії.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у понеділок, 23 листопада, під час пресконференції в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Унаслідок останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає дедалі яскравішим, - сказав Гебреєсус. - Нині є реальна надія, що вакцини - разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я - допоможуть покласти край пандемії COVID-19".

Крім того, очільник ВООЗ закликав заможні країни виділяти більше грошей на допомогу біднішим країнам. "Це не акт благодійності, - пояснив Гебреєсус. - А найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки".

Читайте також: ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

За словами глави ВООЗ, розроблена для цих цілей програма потребує для реалізації лише в цьому році 4,3 мільярда доларів США. Ці кошти передбачається виділити на закупівлю і доставку великої кількості вакцин, тестів і медикаментів. На втілення цієї програми ВООЗ в наступному році знадобиться ще 23,8 мільярда доларів, додав Тедрос Гебреєсус.

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів одразу кілька компаній-розробників повідомили про успішні випробування розроблених ними експериментальних вакцин.

Також читайте: Вакцину проти коронавірусу в США можуть зареєструвати 11 грудня, а через день-два можна вакцинувати населення, - американські лікарі

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Говорящая жопа опять пукнула
  • Roman Rjevskiy
    Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 905
  • belge
    В этом году 4 лярда, в следующем - 24.. Эфиопский разводняк набирает обороты. Мы этого шамана не прокормим. Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 7269
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини