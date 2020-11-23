Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції

У Франції вважають, що українська сторона показує відданість зобов'язанням в імплементації Мінських домовленостей.

Про це йдеться в оприлюдненій 23 листопада заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 грудня 2019 року Україна вчергове продовжила дію чинного закону (про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО – ред.), щоб уникнути правового вакууму, демонструючи дотримання зобов'язань щодо повної імплементації Мінських домовленостей", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Франції.

В МЗС Франції зазначили, що лідери країн Нормандського формату на Паризькому саміті у грудні 2019 року погодили, що до українського законодавства буде включена так звана "формула Штайнмаєра". Після цього, констатує офіційний Париж, дискусії про модальності застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві продовжилися у рамках Тристоронньої контактної групи.

"Ми розчаровані, що ці дискусії не досягли прогресу упродовж декількох тижнів, шо не залишило Україні іншого варіанту, ніж продовжити дію існуючого тексту (закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО – ред.)", - зазначили у французькому МЗС.

Наголошується, що Франція спільно з Німеччиною продовжить докладати зусиль задля досягнення прогресу в утвердженні миру і стабільності на Донбасі.

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Нагадуємо, прийнятий 12 грудня 2019 року, закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" залишається чинним до 31 грудня 2020 року. Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, включаючи умови проведення виборів в ОРДЛО.

Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами та під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та утвердження конституційного порядку України на Донбасі.

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