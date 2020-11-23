Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець
Керівниця відділу комунікації та адвокації ООН Жінки в Україні Нарміна Стрішенець в ефірі Українського радіо навела дані щодо насильства над жінками, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами Стрішенець, ООН та інші організації проводять різні дослідження з цієї теми, результати яких шокують.
"За тогорічними дослідженнями ОБСЄ, майже половина – 49% зізнаються, що вони зазнавали сексуального домагання. Дві третини жінок стверджували, що вони стикалися з психологічним, фізичним сексуальним насильством з боку свого партнера, або іншої особи", - сказала Стрішенець.
ООН Жінки в Україні також проводили дослідження громадської думки у 2018 році й також були шоковані результатами. Наприклад, часто люди виправдовують насильницьку поведінку і 29% були впевнені, що жінка сама провокує насильство, одягаючись занадто відверто.
"Тобто, люди досі готові судити зовнішність або поведінку особи та казати, що одяг або стан може бути виправданням для насильства. Однак, насильство не може бути виправдано ні в якому випадку", – зазначила керівниця відділу комунікацій.
Пандемія погіршила цю ситуацію в родинах, в яких є ситуації домашнього насильства: вони опинились на самоті, у пастці, тому що їм немає куди піти, немає волі пересування.
"За даними ООН, звернення на "гарячу лінію" протидії насильству збільшилось удвічі. І зараз, за 9 місяців поточного року, в Національній поліції зареєстровано вже на 20 тисяч звернень більше, ніж за цілий попередній рік. І знаємо, що до кінця року ці цифри будуть тільки гіршими", – прогнозує Стрішенець.
За її словами, у межах Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок та дівчат з 25 листопада (Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок) до 10 грудня (День прав людини) в Україні будуть спеціальні заходи.
Так в одному зі столичних театрів пройде інтерактивна вистава-гра, а на Михайлівській площі буде проводитися виставка предметів, які були зареєстровані на викликах домашнього насильства. Виставка називається "Річ у тому…". Крім того, можна стежити за інформаційними каналами ООН і ООН Жінки в Україні. Там будуть публікувати тематичної інфографіки, дайджести та контактну інформацію. А ТРЦ "Гуллівер" підсвітить свою будівлю помаранчевим кольором, як знак солідарності з усім світом.
В ООН закликають долучатися до флешмобу: сфотографуватись або зняти відео з помаранчевим предметом чи в помаранчевому одязі і висловитися проти насильства.