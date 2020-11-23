Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують мільйони при звільненні зі служби, - BIHUS.info. ВIДЕО
32 651303
Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень при звільненні зі служби.
Про це йдеться в новому розслідуванні програми "Наші гроші з Денісом Бігусом", інформує Цензор.НЕТ.
Так, колишній начальник Управління держохорони Валерій Гелетей при звільненні в 2019 р. отримав 804 тис. грн;
колишній глава СБУ Василь Грицак - 1 млн 426 тис.;
ексначальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко - близько 1 млн 897 тис. грн;
ексміністр оборони Степан Полторак при переведенні в 2018 р. його посади з військової служби на цивільну отримав 1 млн 925 тис. грн компенсації;
колишній глава Нацполіції Сергій Князєв - 2 млн 366 тис. грн;
колишній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров - 2 млн 341 тис. грн.