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Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують мільйони при звільненні зі служби, - BIHUS.info. ВIДЕО

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Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень при звільненні зі служби.

Про це йдеться в новому розслідуванні програми "Наші гроші з Денісом Бігусом", інформує Цензор.НЕТ.

Так, колишній начальник Управління держохорони Валерій Гелетей при звільненні в 2019 р. отримав 804 тис. грн;

колишній глава СБУ Василь Грицак - 1 млн 426 тис.;

ексначальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко - близько 1 млн 897 тис. грн;

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ексміністр оборони Степан Полторак при переведенні в 2018 р. його посади з військової служби на цивільну отримав 1 млн 925 тис. грн компенсації;

колишній глава Нацполіції Сергій Князєв - 2 млн 366 тис. грн;

колишній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров - 2 млн 341 тис. грн.

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Топ коментарі

  • Рідкий Термінатор
    Грицак, Гелетей, Полторак, Муженко, Князев, Аллеров про яких йдеться в сюжеті - це кадри зебілів чи все ж таки мудрого Порошенка?
  • orionemc2 a7fce8b3
    А потом сразу же назад "устраиваюца" на ту же работу и миллионы в кармане на халяву...Красиво мудрому нариту по губам водят, лайк. Был бы Порошенко президентом об этом бы уже каждая собака Мосейчукча визжала на каждом углу ....а ЗЕбилы уже бы 5 страниц расписали как барига мародьор грабит..При ЗЕколовуне..тишина...нет проблем..
  • Гыг с Вами


    Спецпроект Сюрреалізму

    Ви бачили бубочкину пику?
    А раптом він таємно тестує масло Рошен?

    Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 1790
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