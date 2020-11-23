Роскомнагляд порушив справу проти Google

Роскомнагляд порушив адміністративну справу проти Google, запідозривши компанію в тому, що вона не видаляє з пошукової видачі сайти з інформацією, забороненою в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

У Роскомнагляді повідомили, що раніше в пошуковій видачі Google виявили сайти, заблоковані в РФ, зокрема з екстремістським, порнографічним і суїцидальних контентом. За оцінкою відомства, в середньому Google не видаляє з пошукової видачі до 30% забороненого контенту.

Справу порушили за статтею про повторне невиконання обов'язків оператором пошукової системи. Google загрожує штраф від півтора до п'яти мільйонів рублів.

За законами РФ пошуковики зобов'язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в Росії. Для цього вони мають підключитися до реєстру заборонених сайтів. У 2019 Google оштрафували на 500 тисяч рублів за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів - за те, що, за даними Роскомнагляду, компанія знизила в пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.

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