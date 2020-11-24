Новини • Коронавірус і карантин

По країні в нас 12 тисяч ліжок з киснем, але в окремих регіонах - різна епідеміологічна ситуація, десь їх бракує, - Степанов

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В Україні не зайняті понад 12 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, утім ситуація у регіонах різна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Станом на ранок 23 листопада 25 996 ліжок обладнані киснем, ця кількість щодня збільшується. Ситуація неоднорідна у всіх регіонах країни, якщо загалом по країні у нас вільних 12 168 ліжок з киснем, то, наприклад, у Херсонській області це майже 1000 ліжок, а в Києві - 278. Є регіони, де є проблема, це Київ, Черкаська область, Харківська область, але ми там разом з місцевою владою нарощуємо потужності", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов

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Топ коментарі

  • Стопор
    шесть месяцев времени и 39лярдов гривен при розничной цене до70тыс.грн
    и вы ***** не успели..гореть в аду вам и вашим потомкам, потому как твари такие не имеют права на размножение!!!
  • НаноБандеровец
    Сын спрашивает у отца:
    - Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
    - Сынок, как бы тебе объяснить, давай лучше разберем на примере.
    - Хорошо.
    - Иди к маме и спроси переспала бы она за 1 млн. баксов с негром.
    Мальчик возвращается:
    - Говорит, что переспала бы.
    - Вот, а теперь спроси это у сестры.
    - Она то же согласна.
    - А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
    - Дед тоже согласен.
    - Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и 3,14дарас...
  • Олександр Лєсовой
    Чому. Макс, ти! погодився щоб гроші ковід фонду пішли на якісь дороги та мусорам??? Чому? ти вважав що нашу країну ця хня обійде бо ми на периферії? Ти вважав що на такій позіціії ти просто і легко собі хапнеш? Чому Макс? Чому ти 3.14диш людям про гіпотетичні вакцини КНР? Навіщо? Ти захищаєш себе,. статки, посаду... можливість "рулювати" отими огризками (з барского плєча... після ВЕЛИКОГО будівництва та МВС)? тобі вистачить? Ти врємєнщік? Як ти спиш Макс? бухаєш як і всі? коньяк чи ...? Максе про совість не питаю... тобі важко - і ти будеш крайнім. Лови карму....люди тебе пам'ятатимуть.
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