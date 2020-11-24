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Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, міномет калібру 82 мм російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне.

"На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Топ коментарі

  • MyronMaG mm
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    Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/rosiyska-zbroya-v-siriji-izrajil-znishchiv-rosiyskiy-zrgk-pancir-s-novini-svitu-11230523.html
  • Nickol Nickols
    "Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе ...В ДНР происходит всё так же, предки заробитчан приехали на заработки в Украину с колоний Московии и остановились здесь на долго обзавелись семьями,теперь их внуки и правнуки качают права,говорят что это их земля и они очень любят всё московское Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2564
  • мон
    А может твое импортозамещение, турецкие помидоры и санкции госдепа?
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