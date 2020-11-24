Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, міномет калібру 82 мм російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне.

"На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року на Донбасі загинули 18 цивільних, - СММ ОБСЄ

"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.