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В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН

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В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН
НАН України представила прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на період із 23 по 29 листопада 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це йдеться в прогнозі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН.

У період з 23 по 29 листопада в Україні загальна кількість випадків зараження COVID-19 може зрости до 729 421. Це майже на 94 тисячі більше, ніж зафіксований цього понеділка показник.

Відповідний прогноз оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

Крім того, за даними вчених, до кінця місяця коронавірус забере життя ще 1426 українців, а показник смертності перевищить позначку в 12,5 тисячі.

Водночас очікується, що кількість пацієнтів, які вилікувалися від нової хвороби, наблизиться до 343,5 тисячі.

Нагадаємо, що станом на 21:00 23 листопада відомо про 635 689 хворих на COVID-19 українців. Від ускладнень коронавірусу померли 11 075 пацієнтів, тоді як кількість видужалих становить 291 060.

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Тим часом радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що не вірить в ефективність так званого карантину "вихідного дня". Він вважає, що в Україні потрібно посилити обмеження на період різдвяних свят.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що поки Україні вдається стримувати прогнозоване зростання хворих на коронавірус і карантин "вихідного дня" є результативним. Утім, уряд має розробити програми для допомоги якомога більшій кількості людей, які зазнають втрат через додаткові обмеження.

Топ коментарі

  • Злая Одесситка
    Зеленский страшнее ковида и локдауна. Многие это поняли, но к сожалению не все.
  • Oleg Mikhaylov
    может вырасти до 729 421
    А почему именно "421"? Не 420 или 425? Или это они степашке пишут ежедневные "результаты"?
  • Старый зольдат
    А где сейчас это воровитое чмо? Я имею ввиде этого ЗЕленого "мастера" спорта по борьбе с коронавирусом. Забилась гнида в какую то нору и срется жидким пометом?
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