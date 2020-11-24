В Україні виявлено 12 287 нових випадків COVID-19: померли 188 осіб, 8298 - одужали
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 403 особи;
летальних випадків – 188;
одужало – 8 298 осіб;
здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 647 976 осіб;
одужало – 299 358 осіб;
летальних випадків – 11 263;
проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях", - розповів Степанов.