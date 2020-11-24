Новини • Коронавірус і карантин

Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов

9 00694
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов
Жорсткий карантин через коронавірус найкраще запровадити на різдвяні свята на три-чотири тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

Він наголосив, що на економіку чекають труднощі, якщо влада запроваджуватиме певні обмеження. Проте, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.

"Тому неправильно говорити, що це вибір між обмеженнями та економікою. Зараз варто запровадити обмеження на три-чотири тижні, краще під час Різдва. Ті галузі, які постраждають, підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і дати далі економіці працювати", – зазначив Милованов.

Локдаун в Україні може бути оголошено після того, коли добовий приріст нових випадків коронавірусу становитиме до 25-30 тис.

Також дивіться: Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні. ВIДЕО

Голова МОЗ України Максим Степанов зауважив, що головною умовою запровадження жорсткого карантину (локдауну) в Україні буде колапс медичної системиколи лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
  • саша паламарчук
    Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3577
  • Андрей Сафhjyjd
    Що.треба реально робити це:
    1) Перевести учнів на дистанційне навчання, так як вони заражають один-одного в переповнених класах, а потім несуть заразу додому. Школяри тісно спілкуються та непомітно хворіють чим небезпечні
    2) Збільшити кількість транспорту: маршруток, автобусів, електричок, в електричках чепляти більше вагонів, а не по 8 як зараз. Тільки сидячі місця. В потягах продавати тільки по.два місця в купе. Плацкарти тимчасово не продавати.
    3) Контроль масочного режиму в громадських місцях та транспорті. Штраф на місці. Хто відмовляється, тягнути до суду і стягувати штраф в декілька разів більший.
    4) Заборонити людям похилого віку 65 та більше перебувати в громадських місцях у час пік - після 16:00
    5)Закрити КПП з Дирляндію, бо вони не тільки ковід несуть, а й тубкюеркулбощ та СНІД
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини