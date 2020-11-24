Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський
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Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Подивився інтерв'ю Богдана - Собчак.
Сприйняв його як сигнал у бік Кремля про готовність створювати нову політичну силу, з нейтральним щодо геополітичних центрів статусом.
Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.
Де Богдан, мабуть, хоче виступити містком і комунікатором на тлі застарілих моделей старої еліти.
За відсутності альтернатив, здатних на двовекторний діалог, цілком собі реальний проєкт.
Політиці потрібна, висловлюючись словами Богдана, "свіжа двіжуха", - заявив Дубінський.