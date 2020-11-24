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Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський

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Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський
Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився інтерв'ю Богдана - Собчак.

Сприйняв його як сигнал у бік Кремля про готовність створювати нову політичну силу, з нейтральним щодо геополітичних центрів статусом.

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Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.

Де Богдан, мабуть, хоче виступити містком і комунікатором на тлі застарілих моделей старої еліти.

За відсутності альтернатив, здатних на двовекторний діалог, цілком собі реальний проєкт.

Політиці потрібна, висловлюючись словами Богдана, "свіжа двіжуха", - заявив Дубінський.

Інтервю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - слуга народу Дубінський 01

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    по сообщению информированного источника, Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью, которое сейчас неделю будут перебирать по цитатам в Киевских и Мацковских кабинетах..
    а по сути, и Зеленский, и Дубинский, и Богдан это унылое коррумпированное говно, которое Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре..
  • Vika Lysenko
    Гниды , 💩💰Каломойши лучше сгиньте ! Украина и без вас 🐀 разберётся
  • саша паламарчук
    Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7483
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