Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Робота Держказначейства в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. І це ще без видатків на локдаун", - йдеться в повідомленні.
Нефьодов наголосив, що проблеми з бюджетом через те, що немає співпраці з МВФ.
"Бо "кляті іноземці" вимагають запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство, а також прийняти реалістичний бюджет на 2021. А ОАСК чогось не розпускається, повноваження НАЗК перевіряти декларації чиновників не відновлюються, а хотєлкі депутатів у проєкті бюджету на 2021 чогось зростають", - зазначив ексглава Держмитслужби.
Крім того, Нефьодов додав, що "медичний менеджмент часто на рівні "дупа тотальна".
"І якщо ви чули вираз "корупція вбиває" - то оце про цю ситуацію взагалі-то. Корупція в судах, корупція політиків, які не хочуть, аби хтось бачив їхні статки і маєтки, прямо зараз вбиває людей..." - підсумував Нефьодов.
Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра економіки Павло Кухта повідомив, що непрофінансовані видатки державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.