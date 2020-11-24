Новини • Бюджет-2021

Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов

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Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов
Корупція політиків, які не хочуть, щоб хтось бачив їхні статки і майно, просто зараз вбиває людей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота Держказначейства в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. І це ще без видатків на локдаун", - йдеться в повідомленні.

Нефьодов наголосив, що проблеми з бюджетом через те, що немає співпраці з МВФ.

"Бо "кляті іноземці" вимагають запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство, а також прийняти реалістичний бюджет на 2021. А ОАСК чогось не розпускається, повноваження НАЗК перевіряти декларації чиновників не відновлюються, а хотєлкі депутатів у проєкті бюджету на 2021 чогось зростають", - зазначив ексглава Держмитслужби.

Крім того, Нефьодов додав, що "медичний менеджмент часто на рівні "дупа тотальна".

"І якщо ви чули вираз "корупція вбиває" - то оце про цю ситуацію взагалі-то. Корупція в судах, корупція політиків, які не хочуть, аби хтось бачив їхні статки і маєтки, прямо зараз вбиває людей..." - підсумував Нефьодов.

Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра економіки Павло Кухта повідомив, що непрофінансовані видатки державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.

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Топ коментарі

  • Андрей Королько df7cdc6c
    Проблема одна - отсуствие мозга у 73 % прастова нарида весной 2019 года.
  • OA
    "Проблемы с Госбюджетом из-за отсутствия сотрудничества с МВФ и антикоррупционного законодательства, - Нефьодов"

    О, "***-боба"(С), так вот, оказывается, кто виноват, что денег нет, МВФ клятый бабок не отсыпал Слугам Народа.
    А я то думала, кого же Слуги Народа обвинят во всех грехах, может, планету Нибиру?
    Нет, оказывается, виноват МВФ.
  • Igor Kariy
    Проблема одна-зеленое недоразумение!
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