ЗМІ повідомляють, що "Укроборонпром" потайки відібрав нерухомість державних оборонних підприємств. У Концерні це спростовують

ДК "Укроборонпром" відібрав у власних підприємств цілі виробничі комплекси.

Держконцерн "Укроборонпром" переписав на себе виробничі та адміністративні приміщення десятків оборонних заводів, що входять до його складу. Про це свідчать записи в державних реєстрах, які показують масштабну перереєстрацію прав власності заводів на відчужені цілі виробничі комплекси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-ua.com.

Йдеться про переписування на себе виробничих приміщень "Антонова", "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова", "Зорі-Машпроект", "Заводу ім. Малишева", "Житомирського бронетанкового заводу", "Львівського авіаційного заводу" та ще десятків підприємств по всій країні.

У переліку майна ДК "Укроборонпром" фігурує приміщення "Зорі-Машпроект"

Фактично "Укроборонпром", як окрема юридична особа зі своїм статутом і бюджетом, здійснив відчуження майна у інших юридичних осіб.

І якщо станом на початок 2019 року у власності самого концерну перебувало лише 1,5 поверхи у Києві на Дегтярівській, 36, то тепер на нього записано понад 200 комплексних об’єктів, загальна вартість яких, лише у вигляді землі, сягає мільярдів гривень.

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"Антонов" вже залишився без трьох цехів

Наприклад, тепер ДК "Укроборонпром", володіє понад 630 тисячами квадратних метрів приміщень, в яких збирається, модернізується та ремонтується бронетехніка силами ХКБМ та "Заводу ім. Малишева".

При цьому звертає увагу доволі дивна обставина, коли дата державної реєстрації, якимось чином випереджає підставу виникнення права власності.

Зокрема, споруда М/3-4 на 32 тисячі "квадратів" зареєстрована за "Укроборонпромом" 19 березня 2020 року, а право власності на неї виникло лише 29 липня.

Більше того, 21 липня "Завод ім. Малишева", попри стан банкрутства, завершив тендер на оцінку нерухомості, в якому вказав, що ця споруда знаходиться у його власності. Відповідна документація доступна на сервісі Prozorro.

Окрім "танкових гігантів" без своїх приміщень залишився "Антонов". 15 січня 2020 року за концерном було зареєстровано право власності на корпуси 23, 24 та 73. Це саме ті цехи та елінги, де знаходяться не тільки виробничі приміщення заводу, а і зберігаються літаки.

Водночас тепер у власності "Укроборонпрому" знаходиться нерухомість "Житомирського бронетанкового заводу".

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У реєстрі майна концерну також записані приміщення "Зорі-Машпроект", "Львівського авіаційного заводу", підприємств у Шостці, Миколаєві, Запоріжжі, Івано-Франківську, Хмельницьку, Миколаєві, Ізюмі та інших містах.

Нижче ми надаємо повний перелік майнових комплексів, які тепер знаходяться у власності "Укроборонпрому", в якому працює десь 300 менеджерів, а не заводів з тисячними колективами.

Видання, розуміючи справжню критичність цієї інформації, сподівається, що мова йде лише про технічний збій у системі державних реєстрів. Бо таємне переписування на себе майна цілих оборонних заводів - це найбільше рейдерство за всю історію України. Більш того, мова йде про основну частину всього оборонно-промислового комплексу країни.

Додамо, що про такі "оборудки" з нерухомістю ніхто з керівництва концерну жодного разу не говорив, попри декларовану відкритість "нової команди".

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Також залишається питання з корпоратизацією підприємств, про яку постійно говорять в "Укроборонпромі". Якщо інформація правдива, то на корпоратизацію будуть виставлені абсолютно пусті заводи, без приміщень та виробничої бази, що знизить їхню вартість до "нуля".

Разом з тим, в "Укроборонпрому" спростували інформацію, що Концерн нібито переписав на себе майно державних оборонних підприємств.

"Ця інформація є повністю неправдивою і свідчить про упередженість, непрофесійність і повне нерозуміння норм і процедур з боку авторів", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення в Facebook директора за активами концерну "Укроборонпром" Мустафи Найєма.

Він підкреслив: "Укроборонпром" не проводить і ніколи не проводив жодних операцій з відчуження або перереєстрації майна оборонних підприємств.

"Власником всього майна підприємств-учасників концерну є держава. Водночас юридично держава володіє цим майном не безпосередньо, а через "орган управління". Таким органом може бути будь-який суб'єкт, визначений законами України. Для державних оборонних підприємств це – концерн "Укроборонпром", який, відповідно до свого статуту, затвердженого урядом, і законам України, є органом управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. Підприємства-учасники концерну регулярно здійснюють інвентаризацію та реєстрацію своїх активів, майна і прав власності. Головна мета таких дій - запобігання рейдерським атакам і незаконному відчуженню майна, яке з різних причин не було зареєстровано в офіційному порядку", - пояснює Найєм.

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За його словами, під час реєстрації нерухомого майна державні підприємства не можуть вказувати власником себе, "а повинні - і це пряма вимога законодавства - вказувати орган управління, який визначено державою".

"Так було завжди. Так є і зараз", - підкреслив Найєм.

Чиновник констатує: "Формальним власником майна підприємств-учасників концерну є держава в особі "Укробронпрому". При цьому важливо зазначити, що концерн не має права самостійно розпоряджатися майном своїх підприємств. Такі дії вимагають обов'язкових погоджень з боку інших центральних органів влади, зокрема, ФДМУ, Кабміну тощо. Під час державної реєстрації права власності на нерухоме майно наші підприємства завжди вказували і вказують власником державу Україна в особі відповідного органу управління - концерн "Укроборонпром".

Найєм впевнений, що висновок про те, що таким чином концерн "переписує на себе майно оборонних заводів", або "отримує право власності на них" є або навмисне маніпулятивним, або вказує на невігластво авторів.

"Автор робить висновок з метою ввести в оману необізнану у законодавчих тонкощах аудиторію, дискредитувати команду "Укроборонпрому" в очах громадськості та партнерів і посіяти сумнів у доброчинності намірів людей, які рік тому прийшли в концерн протидіяти рейдерству і ламати схеми з незаконного відчуження майна. Припускаємо, що така неадекватна реакція на звичайну дію з реєстрації права власності викликана нездатністю окремих осіб почати процедуру незаконного виведення майна наших підприємств. Адже зареєстроване майно набагато краще захищене від можливих рейдерських захоплень, ніж власність, яка перебуває в сірій зоні невідомості. Державний концерн "Укроборонпром" вимагає від видання повного спростування перекрученої і маніпулятивної інформації або припинення викриття свого невігластва", - резюмує Найєм.