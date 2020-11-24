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Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус

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Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус
З появою вакцини проти коронавірусу COVID-19 виник ризик того, що бідні верстви населення не зможуть отримати ліки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Нині існує великий ризик того, що найбідніші і найвразливіші будуть розтоптані в гонитві за вакциною", - цитують Гебреєсуса західні ЗМІ.

Він зазначив, що влада всіх країн має справедливо розподілити вакцину для всіх верств населення.

Нагадаємо, раніше Гебреєсус повідомив, що нещодавні доповіді про ефективність застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу дають підстави для надії на закінчення пандемії.

Також читайте: ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

Топ коментарі

  • OA
    Опять денег, что ли, просит эфиоп на Африку?
    Пусть обратиться к СССР, там любили нищебродам африканским помогать за "пролетарскую революцию".
  • Старый зольдат
    А разьве в истории человечества было по другому?
  • Tommy Lee
    Саме так. Це комуняцьке рило, ставленик Китаю, знову хоче бути добрим коштом инших. Від своєї немалої платні не відмовляється.
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