ООН висловила жаль у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо: "Ми спостерігаємо погіршення у сфері міжнародної безпеки"

В ООН шкодують про вихід США з Договору про відкрите небо та утримуються від коментарів щодо того, як інші сторони цієї угоди відреагують на такий крок Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в понеділок на брифінгу повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Рішення США про вихід з Договору про відкрите небо викликає жаль, ми не знаємо, чи продовжать інші сторони договору дотримуватися його", - сказав Дюжаррік.

"Я вважаю, ми спостерігаємо погіршення у сфері міжнародної безпеки, що викликає занепокоєння. Подібні угоди, вибудовування довіри, контроль над озброєннями зараз важливі, як ніколи", - додав він.

Напередодні Вашингтон підтвердив, що США більше не є учасником Договору про відкрите небо.

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Держсекретар США Майк Помпео, коментуючи вихід Вашингтона з цього договору, зазначив: "Відповідно до розповсюдженого раніше повідомлення, вихід США з договору про відкрите небо тепер набув чинності".

За його словами, "Америка у зв'язку з цим стає більш безпечною, оскільки Росія продовжує не дотримуватися своїх зобов'язань".

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що США висували проти Росії вигадані звинувачення в тому, що РФ нібито порушує ДВН, як привід "спочатку для вжиття "контрзаходів", а потім і для виходу з договору".

Угода про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) була підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, нині його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності.

Угода є безстроковою. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з неї. Держава-учасниця, яка має намір вийти з угоди, повідомляє про своє рішення не пізніше, ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу. Депозитарії (Канада й Угорщина) негайно інформують всі інші держави-учасниці про таке повідомлення.