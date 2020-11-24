Жорсткий карантин на Різдво може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і до подальшого протесту проти них, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає від зняття обмежень на час Різдвяних свят у регіонах з несприятливою епідеміологічною обстановкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян.

"Якщо в країні немає необхідної інфраструктури, і влада не здатна відслідковувати контакти людей, що заразилися, й ізолювати їх, то послаблення призведуть до різкого зростання кількості заражень", - зазначили в ВООЗ.

За словами Раяна, уряди мають розуміти, що вони можуть лише прогнозувати ризики. Немає наукової формули, за якою можна вирахувати, які послаблення або скільки днів свята без обмежень не призведуть до погіршення ситуації.

При цьому Раян визнав, що збереження жорстких обмежень на Різдво може теж призвести до негативних наслідків.

"Якщо людям не дадуть можливості зустрічатися, у багатьох це викличе зневіру і пригнічений стан, що може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і, можливо, наступного протесту проти них", - сказав представник ВООЗ.

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