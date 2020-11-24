Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів

Кабінет Міністрів вирішив ще на рік перенести реалізацію прийнятої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову уряду №1149 від 23 листопада.

"Зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 №822", - йдеться в постанові.

10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімума, в 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімума і з січня 2023 році - 4 прожиткові мінімуми. Пізніше в зв'язку з відсутністю коштів на реалізацію реформи в державному і місцевих бюджетах, зазначена постанова була призупинена до 31 грудня 2020 року.

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У свою чергу Міносвіти заявило, що на реалізацію раніше прийнятої постанови № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти і науки", яким передбачається поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу зазначених категорій працівників до рівня 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в 2021 році необхідно 50 млрд грн.