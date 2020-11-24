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26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року

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26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року
Дослідники встановили місця масових розстрілів 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру.

Послухати дослідників і отримати відповіді на питання можна наживо 26 листопада о 18:00, передає Цензор.НЕТ.

Реєстрація на онлайн-зустріч з головними дослідниками за посиланням.

Міжнародна команда дослідників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" визначила місця масових розстрілів євреїв у Києві в кінці вересня 1941 року і представила 3D-модель Бабиного Яру 40-х років. Дослідження на перетині історії, криміналістики і технологій тривали півтора року.

Дослідники розкажуть про методологію проведення дослідження, обґрунтують зроблені відкриття. Вони також готові відповісти на запитання, які цікавлять спільноту.

У обговоренні братимуть участь:
Мартін Дін, історичний консультант Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона;
Олександр Круглов, український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр";
Максим Рохманійко, директор Центру просторових технологій.

Також читайте: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року

Модерувати захід буде Владислав Гриневич, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, директор Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру.

Карту місць розстрілів дивіться за посиланням. 3D-модель Бабиного Яру 1941 вже зараз можна подивитися на сайті Меморіального центру.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Довожу до сведения "исследователей", что с самого начала и по 60-годы 20 столетия, по улице дорогожицской ходил трамвай с лукьяновки до теперешней больницы.
    Шпалы и рельсы были потом использованы для строительства детской железной дороги.
    Это была одна из немногих линий, которая оставалась однопутной с разъездами.
    Именно на том месте, где "исследователи" жирно отметили якобы место расстрела, был разъезд.
    Остатки его сохранились напротив института и поныне.
    Так, что лажанулись ваши исследователи. На улице дорогожицской никаких расстрелов быть не могло.
  • віктор федорович 31ee1569
    Тобто 80 років ніхто не знав, де розстріляли десятки тисяч людей???
  • Ef Df
    Грязное шоу.

    Дальше деньги будут вымогать.
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