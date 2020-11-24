26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року

Дослідники встановили місця масових розстрілів 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру.

Послухати дослідників і отримати відповіді на питання можна наживо 26 листопада о 18:00, передає Цензор.НЕТ.

Реєстрація на онлайн-зустріч з головними дослідниками за посиланням.

Міжнародна команда дослідників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" визначила місця масових розстрілів євреїв у Києві в кінці вересня 1941 року і представила 3D-модель Бабиного Яру 40-х років. Дослідження на перетині історії, криміналістики і технологій тривали півтора року.

Дослідники розкажуть про методологію проведення дослідження, обґрунтують зроблені відкриття. Вони також готові відповісти на запитання, які цікавлять спільноту.



У обговоренні братимуть участь:

Мартін Дін, історичний консультант Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона;

Олександр Круглов, український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр";

Максим Рохманійко, директор Центру просторових технологій.

Також читайте: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року

Модерувати захід буде Владислав Гриневич, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, директор Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру.

Карту місць розстрілів дивіться за посиланням. 3D-модель Бабиного Яру 1941 вже зараз можна подивитися на сайті Меморіального центру.