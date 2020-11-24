26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року
Послухати дослідників і отримати відповіді на питання можна наживо 26 листопада о 18:00, передає Цензор.НЕТ.
Реєстрація на онлайн-зустріч з головними дослідниками за посиланням.
Міжнародна команда дослідників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" визначила місця масових розстрілів євреїв у Києві в кінці вересня 1941 року і представила 3D-модель Бабиного Яру 40-х років. Дослідження на перетині історії, криміналістики і технологій тривали півтора року.
Дослідники розкажуть про методологію проведення дослідження, обґрунтують зроблені відкриття. Вони також готові відповісти на запитання, які цікавлять спільноту.
У обговоренні братимуть участь:
Мартін Дін, історичний консультант Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона;
Олександр Круглов, український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр";
Максим Рохманійко, директор Центру просторових технологій.
Модерувати захід буде Владислав Гриневич, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, директор Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру.
Карту місць розстрілів дивіться за посиланням. 3D-модель Бабиного Яру 1941 вже зараз можна подивитися на сайті Меморіального центру.