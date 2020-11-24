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Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс

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Авіакомпанії розглядають запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для пасажирів міжнародних рейсів, - гендиректор Qantas Джойс
Австралійський національний перевізник Qantas можливо зажадає від майбутніх міжнародних мандрівників довести, що вони були вакциновані проти COVID-19.

Тому довідка про щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим для всіх, хто хоче подорожувати цими авіалініями. Про це розповів генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, цей крок буде "необхідністю", коли вакцини проти коронавірусу стануть доступними.

"Ми розглядаємо зміни у наших правилах обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", - сказав керівник авіакомпанії.

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Хоча Qantas є першою авіакомпанією, яка вказала, що вакцинація проти COVID-19 може бути обов'язковою перед поїздкою, інші незабаром можуть взяти з неї приклад.

"Думаю, що це буде загальна вимога - судячи з моїх розмов з колегами з різних країн", - додав він.

На цьому етапі ще не ясно, чи стане вакцинація для подорожей міжнародним стандартом.

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Топ коментарі

  • Борис Качур
    О, почалося...А може відразу примусово чіп імплантувати в гіпоталамус?!
  • Eugen Mk
    Я так понял у компании отбоя нет от паксов, все рейсы перегруженные идут и даже откидные сиденья заняты. Ага?
  • Kozak Slovak
    Красота. Руками багаточисельних корисних ідіотів ковідної психопатії, більшість людей примусять зробити щеплення. Може саме ці щеплення і не будуть заряжені якимись додатковими властивостями, дурники розслабляться. ВОни будуть спокійно робити наступні щеплення. І тут то прийде момент перетворення людської біомаси на те, що буде потрібно господарям дійсності.
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