До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Донецької області.
За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом винесено вирок стосовно мешканки м. Маріуполь, яка визнана винною у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена відносно малолітнього) Кримінального кодексу України.
Судом встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати в сім'ї новонародженої дитини. Протягом 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме покупки квартири і автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 р. "оцінила" в 400 000 грн.
Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, при отриманні грошових коштів від "покупця" зловмисницю затримали, а немовля передали під нагляд лікарів в міську дитячу лікарню. Зараз дитина перебуває з батьком.
Вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя жінці призначено покарання - 6 років позбавлення волі.