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До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка

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До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка
У Маріуполі Донецької області до шести років позбавлення волі засудили 19-річну жінку, яка намагалася продати власну дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом винесено вирок стосовно мешканки м. Маріуполь, яка визнана винною у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена відносно малолітнього) Кримінального кодексу України.

Судом встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати в сім'ї новонародженої дитини. Протягом 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме покупки квартири і автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 р. "оцінила" в 400 000 грн.

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Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, при отриманні грошових коштів від "покупця" зловмисницю затримали, а немовля передали під нагляд лікарів в міську дитячу лікарню. Зараз дитина перебуває з батьком.

Вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя жінці призначено покарання - 6 років позбавлення волі.

Топ коментарі

  • Tierre
    То есть - вместо того, чтобы позволить ребенку попасть в обеспеченную любящую семью, ребенка - в детский дом, а мамашу - за решетку. И кем она выйдет из тюрьмы в 25?
  • Богдан Гатила
    Ідіоти. Ваша задача була прослідкувати і проконтролювати щоб дитина не пішла на органи. Якщо дитина потрапляла в забезпечену родину, яка згодна була заплатити майже півмільйона - то навряд чи дитину там би ображали. Чому ви пхаєте свій писок?
  • Vladimir T fd7dc273
    А еще вопрос: Кем будет ее ребенок, после всех "детских домов" и "интернатов"...

    Продавать свои мозги, ишача на "дядю" - норм
    Продавать свое тело (проституция) - ну, типа, не норм, но явно не 6 лет лагерей
    Продавать свою Родину (вся сепарня) ...
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