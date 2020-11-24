Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп "Голосу" Железняк

Ймовірна дата затвердження проєкту Державного бюджету Кабміном для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується в середу, 25 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Досі фінальний документ не сформований. Причина - (не) узгодження з МВФ. Поки зрозуміло, що: Дефіцит треба все-таки знизити з 6% ближче до 5,3%. Ніби як пару десятих, але в грошах це близько - 20 млрд з витрат. Макропрогноз треба переглянути на більш реалістичний. Криза ж. Та й в чергові оптимістичні цифри від нас вже ніхто не вірить. Це як раз те, що найболючіше. Тому що якщо владу змусять знизити прогноз по зростанню ВВП, то витрати теж треба буде порізати. Причому дуже. Мінус десятки мільярдів на забаганки", - йдеться в повідомленні.

"Мінімальна зарплата. Ну як би дуже складно пояснити МВФ навіщо (??? !!!) під час кризи країна хоче різко і безпідставно підняти мінімальну зарплату на папері. Гаразд би просто популізм, так це ще й бізнес вбиває. І як би відмазка "це пообіцяв Президент" не особливо підходить", - додав Железняк.

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За словами нардепа, ймовірна дата затвердження проєкту Державного бюджету Кабміном для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується в середу, 25 листопада.