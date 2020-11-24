Мінекономрозвитку змушує промислові підприємства зупинити роботу, - лист президенту

Через те, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не видає іноземним постачальникам сірчаної кислоти спеціальну ліцензію на імпорт, промислові підприємства опинилися на межі зупинки.

Про це йдеться у відкритому листі керівництва підприємства "Дніпровський коксохімічний завод" на адресу президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Підприємство закликало президента і прем'єра скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, а також розібратися в ситуації, яку створило на ринку Мінекономрозвитку. "Іноземні постачальники сірчаної кислоти не можуть отримати вчасно Спеціальну ліцензію на імпорт через те, що Мінекономрозвитку затягує процес видачі зазначеного документа", - йдеться в листі.

Як зазначають на підприємстві, зараз на ринку сірчаної кислоти в Україні спостерігається значний дефіцит, який може призвести до зупинки підприємств у цілій галузі, оскільки сірчана кислота незамінна в технології виробництва коксохімічної продукції. "Незаплановані виробничі простої, на жаль, супроводжуються скороченням виручки і зростанням витрат. А як наслідок - скороченням прибутку, податкових відрахувань до бюджету і витрат на соціальні проєкти", - наголошується в листі. Полегшити ситуацію можна за допомогою 6-ти цистерн кислоти, які прибули на українську митницю 12 листопада. Але через те, що МЕРТ не виконує свої посадові обов'язки, в імпортерів відсутні Спеціальні ліцензії. А відповідно, розмитнити кислоту неможливо, - заявляють на підприємстві.

"Ми просимо вас доручити МЕРТ прискорити видачу Спеціальних ліцензій імпортерам. А також розглянути Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі питання скасування рішення імпортних квот на сірчану кислоту", - йдеться в листі. Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку запровадила квоти на поставки сірчаної кислоти "для захисту вітчизняного виробника" ще у вересні 2018 року. У результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту зросли майже вдвічі, а підприємства-споживачі опинилися в заручниках у посередників, "які зривають поставки і диктують економічно необґрунтовані умови".

Раніше глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявляв, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко "повністю ігнорує корупційну схему, яка існує на ринку сірчаної кислоти".