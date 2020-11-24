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ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський

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ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський
Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня наступного року.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва. Чудові новини, Біньяміне Нетаньяху!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче оновити Угоду про Асоціацію з ЄС, - Зеленський

Топ коментарі

  • Анатолик
    ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2079
  • Кардан_вал
    А до 01.01.2021 р. буде діяти лише зона вільного виводу капіталу з України.
  • темний лорд
    И шо я могу продать евреям?
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