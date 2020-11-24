ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня наступного року.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва. Чудові новини, Біньяміне Нетаньяху!" - йдеться в повідомленні.

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