За добу в МВС виявили майже 400 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше в Києві. ІНФОГРАФІКА
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У системі органів МВС за добу зафіксовано 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, найбільше нових випадків – у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"За добу 397 нових випадків серед правоохоронців. Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Миколаївській області (+19), в Дніпропетровській області (+18) та в Києві (+66)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 20 511 співробітників МВС, одужали - 19 539, померли - 58.
Наголошується також, що протягом минулого тижня на COVID-19 захворіли 2686 співробітників МВС.