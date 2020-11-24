За добу в МВС виявили майже 400 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше в Києві. ІНФОГРАФІКА

У системі органів МВС за добу зафіксовано 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, найбільше нових випадків – у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"За добу 397 нових випадків серед правоохоронців. Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Миколаївській області (+19), в Дніпропетровській області (+18) та в Києві (+66)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 20 511 співробітників МВС, одужали - 19 539, померли - 58.

Наголошується також, що протягом минулого тижня на COVID-19 захворіли 2686 співробітників МВС.

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