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Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів у район ООС на Донбасі

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Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів у район ООС на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ нормує допуск представників органів досудового розслідування і прокуратури в район стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України.

Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування і прокуратури можуть здійснювати свої повноваження в кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, в зазначеному районі. Їм належить обов'язковий допуск і відповідне сприяння.

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Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів у район стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об'єднаних сил.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 15 вересня.

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Топ коментарі

  • Igor Butenko 2bccf522
    Ви просто не розумієте для чого це зроблено. Це потрібно для того, щоб захисників України повільно по одному пересаджати у тюрми.
  • Igor L
    Це помилкове рішення Зеленського. Тепер всі слідчі та прокурори будуть учасниками бойових дій, що Україні абсолютно непотрібно! Потрібно ввести воєнний стан і проводити слідчі дії силами військової служби правопорядку, а судити за злочини - військовими трибуналами.
  • Чайка Київ
    Ой, і як це? Невже прокури будуть мотаться в ордло, щоб проводити досудові слідства? Чи це для того, щоб "кошмарити" наших воєнних і влаштувати на українських позиціях "прохідний двір" для колаборантів?
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