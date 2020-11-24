Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що для його повалення Захід хоче підключити РФ, але не знає, як це зробити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

"Поточний момент можна оцінювати по-різному. Але для нас очевидно одне - білоруси, як це завжди бувало в минулому, довели свою здатність відстояти суверенітет країни, традиційні цінності та територіальну цілісність, - сказав він. - Неодноразово заявляв і ще раз повторю, що тільки наш народ має право вирішувати, як буде розвиватися в майбутньому білоруська держава".

Лукашенко нагадав, що зараз по всій країні триває діалог про майбутнє Білорусі і шляхи її розвитку. В цю дискусію залучені пересічні громадяни, трудові колективи, експерти, парламентарії, представники громадських організацій та державних структур: "Нам важливо, щоб було почуто думку кожного. Всі конструктивні пропозиції будуть включені до порядку Загальнобілоруських народних зборів".

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"Користуючись нагодою, хочу підкреслити одну обставину. Останнім часом західні держави дуже хвилюються з приводу подальшого розвитку Білорусі, дуже переживають і будують різні схеми впливу на білоруську владу і Президента з метою повалення існуючого ладу. Дійшли до того, що готові підключити до цього процесу Росію, але не знають як (я роблю цю заяву на підставі залізних, як кажуть у Китаї, фактів), - продовжив він. - У зв'язку з цим хочу сказати, що Президента Білорусі можна усунути від влади. Це реально. Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції. Як бачите, зовсім проста відповідь на всі питання, які хвилюють сьогодні голови західних дипломатів, які несуть службу в Білорусі, і тих, хто сьогодні хвилюється і стурбований цим питанням на Заході, а також наших втікачів".