Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав.
"Поточний момент можна оцінювати по-різному. Але для нас очевидно одне - білоруси, як це завжди бувало в минулому, довели свою здатність відстояти суверенітет країни, традиційні цінності та територіальну цілісність, - сказав він. - Неодноразово заявляв і ще раз повторю, що тільки наш народ має право вирішувати, як буде розвиватися в майбутньому білоруська держава".
Лукашенко нагадав, що зараз по всій країні триває діалог про майбутнє Білорусі і шляхи її розвитку. В цю дискусію залучені пересічні громадяни, трудові колективи, експерти, парламентарії, представники громадських організацій та державних структур: "Нам важливо, щоб було почуто думку кожного. Всі конструктивні пропозиції будуть включені до порядку Загальнобілоруських народних зборів".
"Користуючись нагодою, хочу підкреслити одну обставину. Останнім часом західні держави дуже хвилюються з приводу подальшого розвитку Білорусі, дуже переживають і будують різні схеми впливу на білоруську владу і Президента з метою повалення існуючого ладу. Дійшли до того, що готові підключити до цього процесу Росію, але не знають як (я роблю цю заяву на підставі залізних, як кажуть у Китаї, фактів), - продовжив він. - У зв'язку з цим хочу сказати, що Президента Білорусі можна усунути від влади. Це реально. Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції. Як бачите, зовсім проста відповідь на всі питання, які хвилюють сьогодні голови західних дипломатів, які несуть службу в Білорусі, і тих, хто сьогодні хвилюється і стурбований цим питанням на Заході, а також наших втікачів".