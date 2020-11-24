Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов

Володимир Зеленський найближчими днями буде збирати фракцію "СН", щоб переконати депутатів проголосувати за всі маяки МВФ, і виконати повністю підписану програму.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тимофій Милованов став радником ОП і ухвалив відповідальне рішення. Він першим серед співробітників Володимира Зеленського публічно сказав те, у що президент не хотів вірити - кредиту МВФ цього року не буде. Навіть якогось невеликого кредиту не буде, на що Зеленський все ще має надії. І тут з Миловановим не можна не погодитися, це реалістичний погляд.

Місія МВФ не прибула в Україну, не виконано 6 із 10 структурних маяків меморандуму, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, не вирішено конституційну кризу, і на грудневому засіданні керівництва МВФ рішення про виділення коштів Україні не буде ухвалено.

У Держказначействі, за даними експершого заступника міністра економіки Павла Кухти, не проводяться платежі за захищеними статтями бюджету вже на 3 мільярди.

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За різними оцінками, дефіцит бюджету-2020 становить від 200 до 300 мільярдів, і джерела поповнення не ясні.

Десь треба брати гроші.

За даними Цензор.НЕТ, президент Зеленський розглядає варіанти розриву відносин з олігархом Ігорем Коломойським. Рішення щодо Коломойського - головна політична вимога представників США до президента України.

Зеленський найближчими днями збиратиме фракцію, щоб переконати своїх депутатів проголосувати за всі маяки МВФ, і виконати повністю підписану програму.

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У такому разі після Нового року, а ймовірно, вже після інавгурації нового президента США, директори МВФ зможуть розглянути ситуацію в Україні і ухвалити рішення", - розповів Бутусов.