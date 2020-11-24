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Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную "зустріти свята в режимі онлайн"

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Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную "зустріти свята в режимі онлайн"
Глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ідею запровадження повного локдауну на новорічні свята.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко зазначив, що "за озвученим наразі планом МОЗ нас чекає поки що останній карантин вихідного дня. Цього чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес тощо".

На думку міністра, "ситуація має бути прогнозованою, а розтягнута в часі "червона зона" не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку".

"Краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитися на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у зумі", - підсумував Ткаченко.

Також читайте: Жорсткий карантин на Різдво може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і до подальшого протесту проти них, - ВООЗ

Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную зустріти свята в режимі онлайн 01

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Саша, покрышки онлайн не тот эффект.
    Да и как кидать куски асфальта онлайн мне не понятно. впрочем, саша, ты и твоя говенная команда с телепомойки Г+Г метать ртом говно онлайн умеете как ни кто лучше в этой стране.
    Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн" - Цензор.НЕТ 4411
  • Андрей Стадник
    Эти твари совершенно сознательно убивают экономику.
    Да что там экономику?
    Они нас убивают.
    Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
    От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
    Вешаться?
  • Oljik
    Ткаченко - засракуль (заслужєнньій работнік культурьі) вже став очпуїтєльним експертом в царині епідеміології. Поістінє гльіба!
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