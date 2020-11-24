Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную "зустріти свята в режимі онлайн"

Глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ідею запровадження повного локдауну на новорічні свята.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко зазначив, що "за озвученим наразі планом МОЗ нас чекає поки що останній карантин вихідного дня. Цього чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес тощо".

На думку міністра, "ситуація має бути прогнозованою, а розтягнута в часі "червона зона" не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку".



"Краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитися на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у зумі", - підсумував Ткаченко.

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