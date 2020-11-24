Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади

Львівська міська рада нового скликання у вівторок провела перше засідання, на якому депутати склали присягу.

Засідання відбулося в сесійній залі Львівської міської ради, у ньому взяли участь депутати від "Європейської Солідарності", ВО "Свобода" і партії "Варта", кількість яких загалом становить 39 депутатів. Представники "Самопомочі" та "Голосу" участі в засіданні не брали. Всього в міськраді Львова 64 депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький зачитав результати виборів депутатів міськради, після чого найстарший депутат ради Роман Грицевич зачитав присягу депутата.

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Депутати також проголосували за створення лічильної комісії, яка обере тимчасову президію міськради. За рішенням ради, до неї увійдуть по одному депутату від кожної партії.

Після засідання Сліпецький заявив журналістам, що наразі комісія встановлює результати виборів мера Львова, і щойно їх буде встановлено, депутати знову зберуться на сесію, щоб представити нового голову Львівської об'єднаної територіальної громади.

Відповідаючи на запитання про доцільність проведення сесії саме 24 листопада Сліпецький зазначив, що йдеться не про доцільність, а про виконання вимог закону.

"У нас є закон, який зобов'язує провести першу сесію в певний термін. Ми і так уже провели сесію пізніше", - сказав він.

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що розцінює проведення сесії 24 листопада як спробу узурпації влади з боку депутатів.

Він стверджує, що за законом після складання присяги новим складом міськради попередній мер втрачає свої повноваження. До офіційного оголошення і приведення до присяги нового мера міськрада може призначити тимчасову президію, секретаря, який буде в.о. мера, заступників мера, членів виконкому, а також ухвалювати будь-які рішення щодо бюджету тощо.

Садовий у другому турі був переобраний мером, але офіційні результати ще не оголошені, і найближчими днями вступити на посаду він не зможе. Він вважає, що дії виборчкому ставлять за мету узурпацію влади в місті.

"Від сьогодні ситуація з повноваженнями незрозуміла, тому що сесія фактично припиняє повноваження чинного міського голови. Наші юристи вивчають ситуацію ... З цієї хвилини я не буду нічого підписувати, чекаю роз'яснень юристів", - сказав Садовий, коментуючи проведення першої сесії міської ради нового скликання.

На його думку, виборча комісія могла ще 23 листопада встановити результат виборів мера Львова, але "затягувала, щоб провести це екстрене засідання" міськради.

"Для чого це робити? Показати свою силу, показати, хто в домі господар, нівелювати рішення громади. Це нерозумно, просто нерозумно", - висловив думку Садовий.