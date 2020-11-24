Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні, завтра представлять всеохопний план

Австрія планує на початку січня розпочати вакцинацію проти коронавірусу, завтра буде представлений всеосяжний план вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Local.

Згідно з планом вакцинації Європейського Союзу, в Австрії буде доступно 24 мільйони доз.

За словами міністра охорони здоров'я Австрії Рудольфа Аншобера, процес, швидше за все, почнеться на початку січня.

"У січні у нас буде кілька сотень тисяч доз. Відповідна логістика зараз у стадії підготовки. Затвердження (вакцини. - Ред.) на ринку визначає фактичний старт", - сказав Аншобер.

Читайте також: ПЛР залишається основним методом виявлення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Зазначається, що в середу Австрія представить всеосяжний план вакцинації, а канцлер Себастьян Курц заявив, що він "поверне Австрію на шлях повернення до нормального життя".