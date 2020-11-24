Другий тур місцевих виборів в Україні минув спокійно і з незначними порушеннями, - спостерігачі ENEMO
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У міжнародній місії за спостереженням за виборами в Україні ENEMO заявили, що другий тур місцевих виборів в Україні проходив спокійно, з невеликими порушеннями.
Про це заявив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйович на онлайн-пресконференції у вівторок під час презентації попереднього звіту щодо другого туру місцевих виборів в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Голосування під час другого туру, яке було проведено 15 та 22 листопада оцінено в цілому як спокійне, тільки з незначними процедурними порушеннями", - зазначив Вуйович.