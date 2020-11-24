У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа

Росія оновила антирекорд за кількістю померлих за добу пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

За останню добу в Росії зареєстрували 491 смерть серед тих, хто заразився COVID-19, йдеться в повідомленні оперативного штабу з боротьби з коронавірусом. Дані штабу відрізняються від цифр, які дає Росстат - служба виявляє набагато більше смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Так чи інакше зафіксований зараз показник смертності знову виявився максимальним за весь час пандемії. Попередній антирекорд було зареєстровано в суботу, 21 листопада, коли штаб відзвітував про 467 смертей. Після цього два дні цифри були помітно нижчими - 401 у неділю і 361 - у понеділок, а до суботи цей показник кілька разів оновлював максимуми.

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Добовий приріст COVID-19 при цьому скоротився - за останню добу виявили 24 326 нових випадків, тоді як напередодні реєстрували рекордні 25 173 зараження. У суботу було 24 822 випадки, в неділю - 24 581. Таким чином, цей показник знову опустився нижче за відмітку 25 тисяч, яка вперше була подолана в понеділок. Планка у 24 тисячі вперше була перевищена в п'ятницю.

За весь період цифри у штабу такі: 2 138 828 заражень, 1 634 671 виписаний, 37 031 померлий.