Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями"
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав основні характеристики, необхідні для блогерів "у президентському пулі".
Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб це були люди знакові, які мають ціннісний флер", - сказав Подоляк, відповідаючи на питання про плани з формування пулу блогерів.
При цьому Подоляк підкреслює, що "блогерів з цінностями не можна просто примусити робити те, що їм скаже якийсь Міша".
Подоляк переконаний, що не потрібно змушувати блогерів "писати за якимись темниками".
"У соціальних мережах працює авторитет. Блогери повинні мати можливість приходити на офреки в Офіс президента, щоб обговорити поточні питання ... Для мене робота з блогерами - питання цінностей, а не ста доларів", - говорить радник голови ОП.