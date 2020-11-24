17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція

17-річний житель села Великий Олексин повертався від бабусі з Івано-Франківська. Приблизно о 20:00 він приїхав на залізничний вокзал у Рівному і знову захотів покататися на маршрутці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Зробив усе, як зазвичай, "професійно", адже раніше двічі викрадав аналогічний транспортний засіб. Парубок прийшов на автостоянку на вулиці Макарова та, оскільки охоронець саме відлучився на кілька хвилин, безперешкодно зайшов на територію стоянки", - йдеться в повідомленні.

Приблизно в 00:30 охоронець обходив територію та побачив, що однієї з маршруток нема. Він одразу повідомив до поліції. Патрульним поліцейським у цей час надійшла інформація, що водій транспортного засобу міг поїхати у село Великий Олексин, тож направилися туди. Екіпаж патрульних виявив маршрутне таксі на вулиці Олексинській у Рівному. Однак її керманич на вимогу поліцейських не зупинявся та навіть зумів "відірватися" від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар.

Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній з вулиць села Великий Олексин.

Працівники поліції встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний "викрадач маршруток". Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.

Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набув законної сили.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненим повторно, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися.

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